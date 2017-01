„Všichni jsme si mysleli, že s objevením internetu se svět více spojí, bude skutečně jeden. To byla oficiální mytologie internetu – měl pomoci zlomit národní tradice ve prospěch jednotného světa. To tvrdil Mark Zuckerberg, avšak to se nestalo,“ říká v rozhovoru rusko-britský expert na ruskou a sovětskou propagandu Peter Pomerantsev.