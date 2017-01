Během sedmdesáti tisíc let člověk jakž takž zvládl vztahy já-ty a já-my, ale vůbec my-oni, což je hlavní sociální problém dnešní doby. Co se týká druhu Homo sapiens sapiens, není dodnes jasně zodpovězeno, zda jde o jednoúčelový obal na přenos DNA do další generace, nebo o duchovní bytost směřující k vyšším cílům. Píše Radkin Honzák.