AB Inbev má se Samsonem, jenž patří k nejmenším průmyslovým pivovarům v Česku, velké plány. Investuje do jeho modernizace 380 milionů, což je nejvíc od privatizace na začátku 90. let. To má umožnit několikanásobně zvýšit produkci. A není vyloučeno, že v Českých Budějovicích dojde i na nová piva.